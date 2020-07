Exclusief voor abonnees Kringwinkels lanceren webshop 04 juli 2020

Zo'n 37 Kringwinkels in Vlaanderen starten dinsdag de webshop kringshop.be met een deel van hun aanbod. De focus ligt op huisraad, decoratie, sport, spel en textiel. "De klanten kunnen kiezen om hun pakket te laten verzenden via bpost, of om het op te halen in de desbetreffende Kringwinkel", zegt Yana Pulinckx van De Kringwinkel Hageland, initiatiefnemer van de webshop. Toen bijna alle winkels dicht bleven tijdens de lockdown, kochten steeds meer consumenten online. Dat is ook de kringloopwinkels niet ontgaan. Bovendien kregen ze het financieel zwaar te verduren door die verplichte sluiting. Kringwinkels creëren ook jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Voor hen betekent een webshop ook een kans op een baan in een nieuwe sector. "Sommige medewerkers kunnen het fysieke werk in een winkel of een magazijn niet blijven volhouden. Voor hen is een administratief traject binnen de online verkoop een mooie oplossing."

