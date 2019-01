Kringwinkel verkoopt seksspeeltjes en lingerie: "Proper gewassen, hoor" 18 januari 2019

Nog op zoek naar een pikant valentijnscadeau dat niet te veel kost? De Kringwinkel in Deurne helpt u misschien uit de nood: in 'Boetiek Erotiek' verkopen ze seksspeeltjes en sexy lingerie. "We krijgen dat regelmatig binnen, net als erotische dvd's of boeken. Maar we kunnen dat niet zomaar uitstallen: er lopen ook veel kinderen in onze winkel rond", zegt Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. Op 8 februari is het er echter adults only, inclusief zwoele muziek en burlesk optreden. "Alle lingerie is proper gewassen en ondeugende speeltjes verkopen we enkel als de originele verpakking nog verzegeld is", verzekert Vrints. (DILA)