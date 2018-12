Kringwinkel verdeelt gratis originele kerstkaartjes 13 december 2018

Om iedereen de kans te geven om nieuwjaarswensen over te maken, verdeelt Kringwinkel Den Azalee de komende weken gratis kerstkaartjes. Die kregen bijzondere ontwerpen mee, uiteraard met herbruikbare spullen in een kerstopstelling: van een kerststal met figuurtjes van superhelden, een kerstboom van oude boeken tot een kerstsetting met een sok. Er zijn er in een eerste druk een duizendtal beschikbaar, die verdeeld worden in de Kringwinkels in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Temse en in de winterchalet van de ijspiste in Sint-Niklaas.

