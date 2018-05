Krimpende baggermarkt weegt op Jan De Nul 30 mei 2018

Baggeraar Jan De Nul heeft een wisselvallig jaar achter de rug. De baggermarkt kende een inkrimping, en ook de lage olie- en gasprijzen hielden investeringen uit die sector aan de grond. Het zijn de twee belangrijkste redenen waarom Jan De Nul vorig jaar de omzet voor het eerst in zes jaar onder de 2 miljard euro (1,758 miljard euro) zag uitkomen. Anderzijds heeft die omzetdaling van 14% Jan De nul er niet van weerhouden om een betere rendabiliteit te realiseren. Want de brutobedrijfswinst is met bijna 8% toegenomen tot 365 miljoen. Ook blijft het orderboekje met 2,61 miljard goed gevuld. Jan De Nul blijft overigens een goed gekapitaliseerd bedrijf, want de groep beschikt over een netto cashpositie van 345 miljoen euro. Daardoor is het schuldenvrije bedrijf in staat zijn investeringen grotendeels zelf te financieren.

