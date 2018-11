Krijgt Franse baby de naam Griezmann Mbappé? 29 november 2018

Een voetbalgek koppel uit het Franse Brive-la-Gaillarde wil hun zoontje de voornaam Griezmann Mbappé geven. Noem het een forse nawee van het WK voetbal en de wereldtitel van Les Bleus. Frankrijk schakelde deze zomer de Rode Duivels uit in de halve finale van het WK in Rusland en pakte daarna ook de wereldbeker. Reden genoeg om Griezmann Mbappé als dubbele voornaam te overwegen, vond het koppel, dat zo een ode wil brengen aan dé sterren van het Franse elftal: Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Maar daar dacht de ambtenaar van de burgerlijke dienst anders over. Hij riep de hulp in van de procureur van justitie omdat de naam in strijd kan zijn met het belang van het kind. Als zijn advies wordt opgevolgd, is de familie van plan om naar de rechtbank te stappen. Die kan het koppel verplichten een andere voornaam te kiezen en Griezmann Mbappé definitief verbieden.

