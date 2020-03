Exclusief voor abonnees Krijgt Cercle eigen 'basecamp' in Sint-Kruis? 06 maart 2020

00u00 0

Terwijl Club Brugge en het Brugse stadsbestuur hun stadionplannen in sneltempo doordrukken, neemt Cercle Brugge daarvan met stijgende verbazing akte. Zo werd er eerder deze week een onaangekondigd bodemonderzoek uitgevoerd op de oefenvelden van groen-zwart, waarop algemeen manager Marc Van Maele de alarmbel luidde. Intussen blijft groen-zwart in de waan over hun herbestemming. Diverse voorstellen kwamen hun richting uit, maar tot op vandaag staat er niets op papier. De site langs de Blankenbergse Steenweg blijft een optie waar de 'vereniging' in principe niet afkeurend tegenover staat. Een project dat gefinancierd zou worden door investeerders behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Naast Club in een kleiner, nieuw stadion ondergebracht worden op Olympia, ziet Cercle dan weer niet zitten. De voorkeur van voorzitter Vincent Goemaere gaat nog steeds uit naar een site aan de rand van de stad, namelijk het Kanaaleiland in de nabijheid van het station - ter hoogte van de Katelijnepoort. Intussen speelt het Brugse stadsbestuur met het idee om op De Gulden Kamer, een recreatiedomein in Sint-Kruis, een soort basecamp voor Cercle op te trekken. Net zoals Club in Westkapelle zou ook groen-zwart dan alvast een eigen oefencomplex hebben waar de A-ploeg en de jeugd kunnen worden ondergebracht. Cercle is alvast niet van plan te vertrekken tot er een voor hen werkbare oplossing komt. (TTV)

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode