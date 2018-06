Krijgt Brugada ereteken in ruil voor plaats op kieslijst? 23 juni 2018

00u00 0

Radiomonument Lutgart Simoens, imam Khalid Benhaddou, schrijver Gaston Durnez, onderneemster Michèle Sioen, professor Manu Keirsse, weervrouw Jill Peeters en acht andere verdienstelijke landgenoten zijn de gelukkige ontvangers van een ereteken van de Vlaamse regering. Die traditie werd in 2014 in het leven geroepen door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en is ondertussen aan haar vierde jaargang toe. Alle ministers van de Vlaamse regering mochten bijzondere mensen voordragen die in hun ogen zo'n ereteken verdienen. Een geldprijs is daar niet aan verbonden, het gaat alleen om de eer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN