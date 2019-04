Exclusief voor abonnees Krijgt Bilzen nieuwe verkiezingen? 03 april 2019

00u00 0

Als het van de auditeur bij de Raad van State afhangt, moeten de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen ongeldig worden verklaard. Vier niet-Belgen hebben immers voor de provincieraad gestemd, wat door de wet verboden is. Bovendien werden in een aantal bureaus minder of meer stemmen geteld dan het aantal binnengebrachte en gedrukte kiesbrieven. Als de Raad van State het advies volgt, en dat gebeurt meestal, moeten er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. "We krijgen grotendeels het gelijk aan onze kant, hier zegeviert de democratie", reageert ex-burgemeester Johan Sauwens. Hij is kopman van de open stadslijst Trots op Bilzen en kreeg zelf meer dan 5.000 stemmen achter z'n naam, maar belandde in de oppositie. Zijn partij neemt 12 van de 31 zitjes in de gemeenteraad in.

