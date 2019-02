Krijgen we straks minister van Eenzaamheid? 25 februari 2019

Grote kans dat we een minister van Eenzaamheid krijgen. De Vlaamse meerderheidspartijen pleiten voor een betere aanpak van sociaal isolement en vinden dat de minister van Welzijn in de toekomst ook een soort coördinerend minister van Eenzaamheid moet worden. Woensdag wordt in het Vlaams Parlement een resolutie besproken van N-VA, CD&V en Open Vld, die pleiten voor meer onderzoek naar het probleem. Ze vragen dat steden en gemeenten in hun meerjarenplannen voor de volgende bestuursperiode (2021-2025) meer aandacht besteden aan de bestrijding van eenzaamheid op lokaal niveau. En dat daarvoor best een databank met goede praktijkvoorbeelden wordt opgezet. Ze pleiten ook voor een campagne om het taboe te doorbreken.

