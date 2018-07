Krijgen Vlaamse Televisiesterren nog hun eigen Nacht? 17 juli 2018

00u00 0

De kans lijkt klein dat er nog een Nacht van de Vlaamse Televisiesterren komt. Vorig jaar werd er in juni nog een lighteditie uit de brand gesleept. Maar nu is er halverwege het jaar niet eens een datum geprikt, terwijl het gala oorspronkelijk gepland stond voor maart of april. Er zouden enkel wat stemformulieren uitgestuurd zijn, meer niet. Organisator Chris Cockmartin reageert droog: "Ook nu zullen we de Vlaamse Televisiesterren uitreiken. Datum en locatie volgen later." Intussen heeft het productiehuis De Mensen zich teruggetrokken uit het project wegens gebrek aan tv-aandacht.