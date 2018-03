Krijgen Obama's binnenkort eigen show? 10 maart 2018

00u00 0

Krijgen Barack Obama en zijn echtgenote Michelle nu ook hun eigen televisieshow? De oud-president van de Verenigde Staten is alvast in gesprek met Netflix. Dat bericht 'The New York Times'. Een officiële deal is er nog niet, maar volgens de krant zouden de gesprekken wel al vergevorderd zijn. In de show zouden inspirerende verhalen gebracht worden over thema's die het presidentskoppel na aan het hart liggen, zoals klimaatverandering en gezonde voeding. Volgens voormalig adviseur van het Witte Huis, Eric Schultz, "hebben de Obama's altijd geloofd in de kracht van verhalen vertellen en doorgeven, verhalen over mensen die een verschil hebben willen maken in deze wereld". Of Obama een echte televisiester wordt en op het scherm zal verschijnen of louter optreedt als moderator of als producer achter de schermen, is nog niet bekend. Evenmin hoeveel de deal zou opleveren. Niet alleen Netflix wil trouwens een serie met de Obama's. Ook Apple en Amazon zien een samenwerking zitten. Mocht Netflix de deal rond krijgen, dan wordt het een van de grootste contracten in de geschiedenis van het bedrijf. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN