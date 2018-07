Krëfel betaalt duizenden tv's terug (áls je geregistreerd bent) 16 juli 2018

00u00 0

Elektroketen Krëfel zal enkele duizenden tv's terugbetalen, omdat de Rode Duivels meer dan 15 keer gescoord hebben op het WK. Het doelpunt van Eden Hazard tegen Engeland was nummer 16 en zal door heel wat klanten extra uitbundig gevierd zijn. Eén van de actievoorwaarden was wel dat je je aankoop online registreerde. "Maar dat heeft de verkoper van het Krëfel-filiaal in Sint-Joris-Winge er helemaal niet bijgezegd", klaagt Willy Mertens (80) uit Tienen. "En zelfs als hij het me verteld had, dan nog had ik niet geweten hoe ik dat moest doen. Oudere mensen met weinig kennis van computers worden duidelijk gediscrimineerd." Krëfel benadrukt dat het de voorwaarden uitgebreid heeft gecommuniceerd. "We hebben de klanten die in aanmerking kwamen, zelfs nog gecontacteerd via telefoon en e-mail. Uiteraard kan het zijn dat mensen, ondanks onze inspanningen, hiervan geen kennisgenomen hebben. Dat is jammer, maar bij problemen kunnen ze bij ons terecht voor verder overleg." (VDT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN