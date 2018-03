Kreeg Russische dubbelspion gif op restaurant? 12 maart 2018

In de zoektocht naar aanwijzingen voor de vergiftiging van de Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter hebben Britse onderzoekers nu sporen van zenuwgif gevonden in een restaurant. Dat meldt de BBC. Skripal zou daar gegeten hebben enkele uren voordat hij op 4 maart instortte op een bankje in Salisbury. Onderzoekers gaan ervan uit dat andere restaurantbezoekers geen gevaar hebben gelopen, al wordt hen wel gevraagd om hun kleren te wassen. Volgens ITV zouden ook in een pub sporen van zenuwgif zijn gevonden. Intussen zegt de Britse regering dat het "gepast" zal reageren als een buitenlandse staat betrokken blijkt te zijn bij de vergiftiging van Skripal en zijn dochter, die nog steeds kritiek zijn. Rusland ontkende eerder elke betrokkenheid.

