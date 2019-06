Exclusief voor abonnees Kreeft Wesley (90) overleden 07 juni 2019

De stokoude kreeft Wesley, die nog maar sinds vorige maand in Sea Life in Blankenberge verbleef, is overleden. Wesley, genoemd naar de aanvaller van Club Brugge, was de oudste kreeft van ons land: hij was ongeveer 90 jaar, en woog 9 kilo. Sinds 15 mei was hij 'met pensioen' in het Sea Life - een afscheidscadeautje van zijn 'werkgever' restaurant De Oesterput in Blankenberge. Of het dier gestorven is van ouderdom of door de stress na de verhuizing, is niet duidelijk.

