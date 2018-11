Krasnodar speelt gelijk in topper 05 november 2018

Het Russische Krasnodar tankte in de aanloop van het EL-duel thuis tegen Standard iets meer vertrouwen dan de Rouches. Krasnodar speelde 2-2-gelijk in de topper tegen het nummer vier Rostov en blijft zo derde in de stand, al bedraagt de kloof op leider Zenit Sint-Petersburg al acht punten. Krasnodar kwam gisteren vroeg op achterstand door Shomurodov. Ari maakte al snel gelijk en lukte halfweg de tweede helft op aangeven van Wamberto de voorsprong. Ingason zorgde tien minuten voor tijd voor een billijk gelijkspel. (BF)

