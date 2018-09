Krasnodar klopt kampioen Europese tegenstanders 03 september 2018

Krasnodar maakt indruk in Rusland. Zaterdag ging kampioen Lokomotiv Moskou voor de bijl. Krasnodar kwam op achterstand door een strafschop, maar boog de kromme situatie om. De Braziliaanse flankaanvaller Wanderson maakte subtiel gelijk door de doelman te lobben. Na rust drukte Krasnodar door. Diep in de blessuretijd kreeg het wat het verdiende, met een knal van Suleymanov. Krasnodar staat nu gedeeld vierde in de Russische competitie.

