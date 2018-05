Krasnodar doet bod op Spajic, paars-wit wil meewerken 18 mei 2018

Het ziet ernaar uit dat de basisploeg van Anderlecht volgend seizoen in het niks zal gelijken op de huidige. Nu is de kans ook reëel dat Uros Spajic (25) paars-wit verlaat. Op Neerpede liep een officieel bod binnen vanuit Rusland voor de Servische verdediger. Wat zeker is, is dat de fax van het Russische Krasnodar komt. Over het geboden bedrag bestaat minder duidelijkheid, maar in makelaarskringen klinkt het dat het nummer vier uit Premjer Liga bereid is tussen de vijf en zes miljoen euro op tafel te leggen. Hoewel Krasnodar - een stad op 1.250 kilometer van Moskou - niet de meest sexy bestemming is, staat Spajic niet weigerachtig tegenover een overgang. Ook Anderlecht heeft oren naar de Russische miljoenen. (PJC)

