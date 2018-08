Krapte op Vlaamse arbeidsmarkt stijgt 22 augustus 2018

00u00 0

Per openstaande vacature bij de VDAB dagen gemiddeld slechts 4,2 niet-werkende werkzoekenden op. Vorig jaar waren er dat nog 5,6. "De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt wordt dus steeds nijpender", zo besluit het Leuvense Steunpunt Werk. Dat is het gevolg van het stijgend aantal vacatures bij de VDAB. Die ontving in juli nog 20.338 vacatures, een stijging van 14,5% tegenover een jaar geleden. Dat brengt het totaal aan vacatures op 52.557 (+36,3%). Daarnaast daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden in juli voor de 36ste opeenvolgende maand tot 205.977, of 8,5% minder dan vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat binnen de maand weer werk vindt, steeg in het tweede kwartaal tot 10,1%. Vooral IT'ers en commerciële mensen blijven gegeerd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN