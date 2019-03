Kragh en Rowe zeggen ziek af voor Omloop Koers kort 01 maart 2019

Søren Kragh Andersen (24) is ziek en start zaterdag niet in de Omloop. De Deen wordt in de selectie van Team Sunweb vervangen door Fröhlinger. Mathews is de kopman van het team. Hij krijgt verder de steun van Sørens broer Asbjörn, Curvers, Pedersen, Tusveld en Jan Bakelants. Ook bij Team Sky een streep door de rekening, want daar geeft Luke Rowe verstek. De Brit kampte deze week ook met ziekteverschijnselen en moet rust nemen. Team Sky riep geen vervanger op.

