Kraft Heinz lonkt naar Campbell Soup 26 juni 2018

De Amerikaanse ketchupspecialist Kraft Heinz heeft interesse om zijn landgenoot en soepmaker Campbell over te nemen. Dat schrijft 'The New York Post'. Campbell staat al een hele tijd onder druk. Pogingen om zijn portefeuille uit te breiden, door naast bliksoep onder meer ook in verse voeding te stappen, brachten operationale uitdagingen met zich mee. Overnames, zoals die van snackproducent Snyder's-Lance (6 miljard dollar), deden de schuldenberg aan sneltempo oplopen. Met het plotse pensioen van topvrouw Denise Morrison vorige maand, kondigde Campbell al aan zijn activiteiten nog eens grondig door te lichten. Dat ook een overname tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, geeft beleggers hoop: het aandeel van de soepmaker won gisteren vlot 10% op de beurs van New York.

