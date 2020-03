Kracht van epidemie neemt af dankzij maatregelen Lieve Van Bastelaere

30 maart 2020

05u00 2 De Krant Het coronavirus liet gisteren in ons land gisteren trieste dagrecords optekenen wat betreft het aantal doden (+78) en de opnames in ziekenhuizen (+629). Maar er is ook goed nieuws: de kracht van de epidemie neemt af. Met dank aan de maatregelen.

Het voorbije weekend werden 142 overlijdens geregistreerd, wat het totale aantal op 431 brengt. Het jongste dodelijke slachtoffer is amper 30 jaar oud, het oudste 104. Meer dan negen op de tien overledenen zijn ouder dan 65 jaar, maar op intensieve zorg zien ze veel jongere mensen die er erg aan toe zijn. "Personen van 40 à 50 jaar die geen voorgeschiedenis hebben, maar die wel in levensgevaar zijn door een tekort aan zuurstof", zegt spoedarts Ignace Demeyer van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst.

Volgens voorlopige cijfers van het UZ Leuven zijn vier op de tien patiënten op intensieve zorg jonger dan 60 jaar. Eén op de tien is zelfs jonger dan 40. Jonge patiënten zijn even ziek als oudere, maar hebben wel een grotere kans om erdoor te komen.

Afplatten

Er kwamen het voorbije weekend ook 1.204 ziekenhuisopnames bij, waarvan 177 op intensieve zorg. Dat brengt het totaal op die afdelingen op 867 patiënten. De ziekenhuizen beschikken nog steeds over voldoende capaciteit, want nog niet de helft van de 2.081 bedden op intensieve zorg zijn bezet. Er is dus nog wel wat ruimte, maar de vraag is hoelang dat zal duren zonder dat er extra bedden moeten worden vrijgemaakt. "Dat is moeilijk te zeggen", zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. "De aantallen blijven wel stijgen, maar de kracht van de epidemie is aan het afnemen. We zien dat de curve aan het afplatten is."

"De groeiratio, de mate waarin de epidemie aangroeit, lag op 15 maart op 0,25. Nu is dat nog 0,16. Dat getal is iets heel technisch, maar het komt erop neer dat de epidemie midden maart groeide met 25%. Na drie, vier dagen zit je dan telkens bijna aan een verdubbeling van het aantal gevallen. Sinds 15 maart, na het nemen van de maatregelen, neemt dat getal af. Dit wil niet zeggen dat het aantal gevallen niet meer stijgt, maar wel dat het minder snel stijgt. We hopen dat we de toename nog verder kunnen vertragen, zodat niet iedereen tegelijk in het ziekenhuis belandt."

Nieuwe uitbraken

"De cijfers zullen nog een tijdje blijven stijgen en elke dag zullen er nieuwe patiënten bijkomen. Die bedden op intensieve zorg zullen geleidelijk opgevuld geraken. We hebben een capaciteit van bijna 2.100 bedden en volgens de voorspellingen zal dat voldoende zijn, maar het zou wel kunnen dat we al die bedden nodig hebben. Het belangrijkste is niet wannéér de piek valt, maar wel dat we heel traag naar die piek toegaan, zodat we onze ziekenhuizen niet overbelasten."

"Pas als de piek bereikt is, zullen we kunnen inschatten hoe lang de epidemie nog zal duren. Maar zelfs als we de huidige uitbraak onder controle hebben, zijn we nog niet uit de gevarenzone. Dan zijn er nieuwe uitbraken mogelijk en zullen nieuwe maatregelen nodig zijn. Dan begint alles weer van voren af aan. We zullen nog een hele tijd in een coronawereld leven. De druk zal blijven tot er een vaccin gevonden is of tot het grootste deel van de bevolking immuun is. Volgens epidemiologen moet 70% van de bevolking immuun zijn voordat de druk kan afnemen." Gisteren hebben 296 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, wat hun totaal op 1.359 brengt.