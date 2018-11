Krabben om aan 18 spelers te komen 29 november 2018

Net zoals op STVV speelt Anderlecht vanavond tegen Trnava met een B-ploeg. Het is krabben om voldoende fitte spelers op het wedstrijdblad te krijgen. Ach. Er staat toch niets meer op het spel. "We hebben zestien fitte spelers in de A-kern. Daarbij komen nog twee jongens van de U21. Kwestie dat we toch zeven wisselspelers hebben", aldus Hein Vanhaezebrouck. De 16-jarige Doku komt zeker niet in de kern: hij speelde dinsdag een hele wedstrijd in de Youth League. "Verschaeren is een optie, hij speelde maar een halfuur bij de U19, maar hij zit in volle examens. Misschien is het geen goed moment om hem dan een hele dag bij de groep te nemen."

