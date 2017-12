Kraanbestuurder in haven krijgt €150.000 per drugscontainer 00u00 1

Voor het eerst zijn de gigantische bedragen uitgelekt die omgaan in de drugssmokkel in de Antwerpse haven. Zo krijgt een havenplanner al snel 75.000 tot 100.000 euro om in de computer te checken waar een container met drugs gestald is. Dat blijkt uit de getuigenis van Frank 'De Tank' V., een spilfiguur in de Antwerpse drugsoorlog. Die mag na acht maanden voorarrest met een enkelband de cel verlaten. Bodybuilder Frank V. wordt ervan verdacht zeker drie partijen cocaïne de haven te hebben uitgesmokkeld. Een kraanbestuurder betaalde hij minstens 50.000 euro om een container op een veilige plek te zetten. Als die ook de drugs overlaadde, streek hij daar 100.000 euro mee op. Zelf zou 'De Tank' minstens 3 miljoen euro hebben verdiend met zijn drugssmokkel. (PLA)

