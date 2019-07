Exclusief voor abonnees Kraanbedrijf vervolgd na dodelijk incident: "Moesten weten dat het aan zee harder waait" 16 juli 2019

De zaakvoerder en twee werknemers van een kraanbedrijf uit Izegem worden vervolgd voor het dodelijke incident eind 2017, toen in Nieuwpoort een torenkraan van het bedrijf omviel op een appartementsgebouw. Daarbij kwam een bewoonster om het leven. Volgens het parket van Veurne is het bedrijf Neremat onvoorzichtig geweest bij de keuze van het type kraan. "Er is geen rekening mee gehouden dat het aan zee harder waait dan elders", klinkt het. De firma wordt vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De zaakvoerder en zijn werknemers riskeren tot twee jaar cel en 8.000 euro boete. Het bedrijf als organisatie riskeert een nog hogere boete. Door een nieuwe wet kan er wel maar één schuldige komen: ofwel het bedrijf, ofwel de zaakvoerder en personeelsleden. (KLDZ)

