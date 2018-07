Kraan zet voetbalfans voor een zwart scherm 03 juli 2018

Was de vrachtwagenbestuurder met zijn gedachten zelf al bij de match? Of was zijn niet-ingeklapte kraanarm gewoon defect? Feit is dat de bewoners van een aantal Haachtse straten de historische match van de Duivels gisteren thuis niet te zien kregen. De kraanarm van een vrachtwagen had een aantal bovenleidingen afgerukt. Eandis maakte zich sterk de stroomvoorziening nog tijdig te kunnen herstellen, maar de reparatie van de data- en telefoniekabels van Proximus en Telenet nam enkele uren meer in beslag, waardoor het televisiescherm ook nog tijdens de voetbalwedstrijd zwart bleef. (SPK)