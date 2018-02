Kraan zakt in kruipkelder, arbeider komt om 07 februari 2018

Een 22-jarige Roemeense bouwvakker uit Loenhout is gisteren om het leven gekomen bij een dramatisch arbeidsongeval op een werf in Aartselaar (Antwerpen). Rond 7 uur waren twee arbeiders begonnen met het verder afbreken van een woning. Plots liep het fout. "Tijdens de werken moet de kraan waarmee de arbeiders aan de slag waren over een keldergat gereden zijn", vertelt een woordvoerder van politiezone Hekla. "De kraan zakte daardoor weg. Wat er precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is de arbeider meegesleurd door de kraan en in de kruipkelder gevallen. Daarop is er ook een hoop puin op hem terechtgekomen." Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. "De kraanman, ook een Roemeen, was volledig in shock." Het parket heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden en zal nagaan of alle veiligheidsvoorschriften werden nageleefd. (VTT)

