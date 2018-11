Kraan wordt maatbeker WOONWERELD 17 november 2018

De Evol-S van Blanco is de eerste kraan ter wereld die exacte water-hoeveelheden afmeet. Via een draaiknop bepaal je een inhoud tussen de 100 ml en 5 liter en na een tik tegen de zijkant stroomt de gewenste hoeveelheid water uit de kraan. Handig, waterbesparend en minder tijdrovend. Hoe meer water je wilt, hoe harder de straal.

Richtprijs: 884 euro of 1.328 euro (edelstaal finish).

www.blanco-germany.com

