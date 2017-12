Kraan waait op flatgebouw 1 dode, 3 zwaargewonden 00u00 0

In Nieuwpoort is gisteren een torenkraan omgewaaid en op een appartementsgebouw terechtgekomen. Een bewoonster op de bovenste verdieping kwam daarbij om, haar echtgenoot raakte zeer zwaar gewond. Op straat liepen twee voetgangers ernstige verwondingen op door rondvliegende brokstukken. Het gevaarte raakte bij het neerkomen ook rijdende auto's, maar maakte daar als bij wonder geen slachtoffers. Zestig bewoners moesten worden geëvacueerd. De kraan dreigde op 12 november al eens om te vallen. Toen moesten 50 personen uit voorzorg geëvacueerd worden. De aannemer bezorgde daarna aan de burgemeester een attest waaruit moest blijken dat het toestel veilig was. Dat was dus klaarblijkelijk niet het geval. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

