Kraan in Nieuwpoort viel om omdat ze niet meedraaide in de wind: "Vorig weekend zag je al: dit loopt niet goed af" Sven Spoormakers en Mathias Mariën

05u00 0 BELGA Volgens keuringsorganisme OCB, dat de kraan controleerde na de problemen op 12 november, schortte er toen ook al iets aan de zogenaamde windvrijstelling. De Krant Waarom stond de arm van de kraan niet met de wind mee? Dat is de vraag waar het parket van Veurne nu een antwoord op zoekt. Volgens keuringsorganisme OCB, dat de kraan controleerde na de problemen op 12 november, schortte er toen ook al iets aan de zogenaamde windvrijstelling.

De precieze reden waarom de kraan in Nieuwpoort woensdagavond viel, moet het onderzoek van het parket nog uitwijzen. Maar het staat zo goed als vast dat er een probleem was met de windvrijstelling - het mechanisme dat ervoor zorgt dat de arm van een kraan met de wind mee komt te staan, om grote zijwaartse druk te vermijden. Er blijven twee mogelijkheden over: ofwel werkte het motortje om de rem vrij te stellen niet naar behoren, ofwel blokkeerde het draaimechanisme van de kraan. Daar buigen specialisten zich nu over.

Geen stabiliteitsprobleem

Het staat wel al vast dat de windvrijstelling ook al het probleem was op 12 november, toen op last van burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) een vijftigtal buurtbewoners enkele uren werd geëvacueerd en een veiligheidsperimeter van 150 meter rond de kraan werd ingesteld. Dat verklaart Guido Croes van het onafhankelijke controleorganisme OCB, dat zowel bij de plaatsing van de bewuste kraan als na de problemen van 12 november de veiligheidskeuring uitvoerde: "We kijken naar de stabiliteit van de kraan, naar wat de steunpoten en de ondergrond doen. En we kijken ook naar de bodem. In dit geval stond de kraan niet naast een bouwput, maar gewoon op een vlakke grond. Er was ook geen moeras", aldus Croes aan de VRT.

