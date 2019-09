Exclusief voor abonnees Kraampjesoorlog in Scherpenheuvel beslecht met urine 11 september 2019

Bij het incident dat afgelopen zaterdag plaatsvond aan de basiliek van Scherpenheuvel, is urine gebruikt. Eerst werd gedacht dat het om zuur ging, omdat het slachtoffer vaststelde dat haar gezicht begon te gloeien. De vrouw en haar man, kraampjesuitbaters aan de basiliek, werden door een concurrent bespoten met een waterpistool. De dochter van de 53-jarige daderes gaf toe dat zij dat had gevuld met urine, waarna haar moeder het echtpaar bespoot. De man kreeg de vloeistof op zijn hoofd, de vrouw in haar gezicht. In het ziekenhuis stelde men roodheid vast. Het parket onderzocht de zaak en zal nu "het gepaste gevolg verlenen". Ook het stadsbestuur bekijkt wat het kan doen. "Dit is geen reclame voor ons", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). (VDT)

