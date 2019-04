Exclusief voor abonnees Kraamkliniek Pairi Daiza heeft er wéér een baby bij 15 april 2019

Alwéér komt er babynieuws uit Pairi Daiza. Papa Flash (6) en mama Laya (5) zijn vrijdagavond de trotse ouders geworden van een babyluiaard (foto), meldt het Henegouwse dierenpark. Daarmee wordt het vermoeden van de verzorgers bevestigd. De twee luiaards hingen de voorbije winter vaak naast elkaar in de bomen, terwijl het eerder solitaire dieren zijn. Op een naam is het nog wachten, want het geslacht is nog niet duidelijk. Het is al de zoveelste geboorte in het park dit jaar, na onder meer een brulaapje en een olifantje.

