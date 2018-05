Kovac zet toekomstige werkgever Bayern een hak in bekerfinale 22 mei 2018

00u00 0

Verrassing van formaat in de Duitse bekerfinale. Niet torenhoog favoriet Bayern München, maar wel Eintracht Frankfurt mag de DFB-Pokal in zijn prijzenkast zetten. Met de 1-3-zege pakt coach Niko Kovac (46) uit met een ferme laatste stunt, want de coach van Eintracht Frankfurt gaat volgend seizoen aan de slag bij... Bayern München. Geen twaalfde dubbel voor Bayern dus, wel een eerste beker voor Frankfurt in precies dertig jaar.