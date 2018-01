Koutroubis moet Scholz vervangen, nog geen deal over Refaelov 31 januari 2018

Lior Refaelov (31) is nog altijd niet van Standard. De Israëlische middenvelder van Club is zelf nog aan het onderhandelen met de Rouches en ook tussen de clubs gaapt er nog altijd een financiële kloof. Blauw-zwart wil - het dossier Scholz indachtig - Refaelov niet zomaar laten gaan. Ook al gunnen ze het de speler en willen ze het liefst geen grootverdiener op de bank laten verkommeren. Gisteravond laat was er nog geen akkoord, vandaag wordt er verder gesproken. Giorgos Koutroubis (26) wordt de nieuwe centrale verdediger van Standard. De Griek was transfervrij nadat hij zijn contract verbrak bij Panathinaikos. Koutroubis moet de vervanger worden van Scholz. Hij kan ook uitgespeeld worden als verdedigende middenvelder en tekent een contract voor 1,5 jaar. De Rouches officialiseerden intussen de huur van Vanheusden. (WDK/FDZ/SJH)

