Koulibaly (ex-Genk) zet Napoli op puntje van Juve 23 april 2018

De strijd om de titel in de Serie A ligt weer helemaal open dankzij Kalidou Koulibaly. De voormalige verdediger van Racing Genk besliste in de slotminuut de topper tussen Juventus en Napoli. Op een hoekschop van Callejon kopte de Senegalees snoeihard voorbij een kansloze Buffon. Juventus had niet meer de tijd om iets terug te doen en zo komt Napoli terug tot op één puntje van de Oude Dame. De wedstrijd had nochtans weinig om het lijf. De twee tenoren van de Italiaanse competitie maakten er een schaakpartij van met een beperkt aantal kansen. Dries Mertens ging op het uur naar de kant voor Milik, maar het bleef een gesloten wedstrijd tot in de slotminuut dus. Juve verloor zijn eerste competitieduel sinds 14 oktober van vorig jaar. Kan Napoli de hegemonie van Juve - dat zes titels op rij pakte - straks doorbreken? Nog vier speeldagen te gaan.

