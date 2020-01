Exclusief voor abonnees Koud HET WEER 24 januari 2020

Vandaag zijn er veel lage wolken in de ochtend en is het nevelig en lokaal mistig. Vooral in het westen lijkt de mist hardnekkig te zijn. De bewolking is bovendien voldoende dik om hier en daar een drupje motregen te lossen of in de Ardennen zelfs een sneeuwvlokje. Het wordt echter al vlug droog. Vooral na de middag kan de zon doorbreken in het zuiden en het oosten. In het westen en het noorden blijven de wolken talrijk. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden en er is nauwelijks wind. Vanavond zijn er wat meer opklaringen, maar de wolken zijn meestal wel in de meerderheid. Er vormt zich op vele plaatsen nevel en plaatselijk ontstaat er mist. Daarbij verdwijnen de opklaringen. Het kwik daalt tot waarden rond of net onder het vriespunt.

