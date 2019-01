Koudste ochtend HET WEER 21 januari 2019

Het is de koudste ochtend uit de hele reeks koude nachten waarin we nu zitten, tot begin volgende maand. Rond zonsopgang wordt het zo mogelijk nog kouder, en op de plekken waar niet gestrooid is, zal het vanochtend ook glad zijn door rijmplekken. Lokaal hangt er wat nevel of mist. Uiteindelijk wordt het een zonnige dag, met enkel wat hoge wolkensluiers. Desondanks wordt het niet warmer dan 3 of 4 graden, 1 graad op de Hoge Venen. Er staat een overwegend zwakke wind uit het west-zuidwesten.

