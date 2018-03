Koudste 28 februari sinds begin metingen 01 maart 2018

De cijfers geven de bibberaars onder ons gelijk: het was gisteren de koudste 28 februari ooit. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het op die dag nooit zo koud, met een gemiddelde maximumtemperatuur van -2 graden. Het vorige record werd genoteerd in 1904. Toen vroor het gemiddeld -0,8 graden Celsius. In de nacht van dinsdag op woensdag daalde het kwik tot -18 graden in Elsenborn, de koudste plek van ons land. In de Hoge Venen geraakte de temperatuur gisteren niet boven -8 graden.