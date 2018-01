Kouder HET WEER 00u00 0

Vandaag is er weinig wind, waardoor nevel en lokale mist hardnekkig kunnen blijven hangen. Zodra het ochtendgrijs is verdwenen, blijft er nog steeds veel bewolking, met slechts nu en dan wat zon. Het is wel overwegend droog in Vlaanderen. In het zuiden van het land is het kouder en kan er natte sneeuw vallen. De maxima komen uit op gemiddeld 7 graden en de noordoostenwind voelt al wat kouder aan.

