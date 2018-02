Koude vriesnachten HET WEER 07 februari 2018

00u00 0

De dag begint erg koud, met minima tussen -3 en -5 graden. Daardoor kunnen de wegen lokaal glad zijn. Het is meestal lichtbewolkt in Vlaanderen, en gaandeweg komt de zon er meer en meer aan te pas. In het zuiden van het land zijn er echter veel wolken en daar kan af en toe nog wat sneeuw vallen. Later wordt het ook daar droog en zijn er opklaringen. Na de middag domineert de zon in het hele land, maar het warmt niet echt op. Maxima tussen 1 en 4 graden, met -2 graden in de Hoge Venen. In Hoog-België ligt er al een tijdje sneeuw, en op sommige plekken ligt er 10 tot 20 cm. Boven die sneeuw kan het de komende nacht heel hard afkoelen, mogelijk zelfs tot -11 graden. Elders zitten de minima tussen -2 en -6 graden. Het wordt vannacht lichtbewolkt tot helder weer. De wind is zwak en weet niet echt een richting te kiezen. Op de wegen kan het lokaal glad worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN