Koude ochtend HET WEER 19 maart 2019

00u00 0

We beginnen de dag met temperaturen rond het vriespunt, maar overdag komen we uit op maxima van 11 tot 12 graden en 8 graden in de Hoge Venen. De zon schijnt volop in de ochtend. Nog voor de middag ontstaan er echter stapelwolken en uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt. Het blijft wel zo goed als droog en er staat een zwakke west-zuidwestenwind.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen