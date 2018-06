Koude koffie nu ook in doe-het-zelfvorm 21 juni 2018

00u00 0

IJskoffie is het zomerdrankje bij uitstek, maar het zelf klaarmaken is een ander paar mouwen. Niets beter dus dan die ergens op een zonnig terras te drinken - al heeft Nespresso nu een oplossing. Het merk heeft twee tijdelijke capsules op de markt gebracht die je moet combineren met ijsblokjes - goed voor een cafeïneshot in een verfrissend jasje. De blends zijn geïnspireerd op twee authentieke Italiaanse ijskoffierecepten, klinkt het. (TVM)