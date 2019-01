Koud weekend HET WEER 19 januari 2019

00u00 0

Het wordt een koud weekend, met 's nachts overal vriestemperaturen en overdag niet meer dan 2 of 3 graden. In de Hoge Venen halen we overdag met moeite 0 graden, daar blijft het dus zowat het hele weekend vriezen. Vandaag kan de zon al snel tevoorschijn komen, in bijna het hele land. Een naderende storing zorgt wel voor wat meer bewolking in het westen en langs de Franse grens, maar ook daar is er geregeld plaats voor zon. De wind waait daarbij zwak uit het zuidoosten. Vanavond blijft het zo goed als helder op de meeste plaatsen, enkel langs de Franse grens is er meer bewolking en daar kan zelfs een vlokje sneeuw vallen. Het koelt flink af bij minima tussen -5 graden in de Ardennen en de Kempen, en -2 graden in het westen. Er wordt geen gladheid verwacht, omdat de lucht kurkdroog is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN