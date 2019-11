Exclusief voor abonnees Koud en bewolkt HET WEER 15 november 2019

00u00 0

Vandaag is het in de ochtend overal grijs en betrokken, met kans op wat regen of smeltende sneeuw in de regio's langs de Franse grens. In het centrum en het noorden van het land blijft het droog. Ook in de namiddag is het zwaarbewolkt tot betrokken, maar overwegend droog, met mogelijk wat regen in de Westhoek. Er waait een kille oostenwind en de maxima komen niet hoger uit dan 5 à 6 graden in Vlaanderen. In Hoog-België halen we maar 3 à 4 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over België

weer

Westhoek

Noordzee

Nederland

Vlaanderen