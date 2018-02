Kou stroomt binnen HET WEER 03 februari 2018

Vandaag is het zwaar bewolkt en nevelig tijdens de ochtend. Aanvankelijk blijft het droog in het binnenland, in het westen valt er wat lichte regen. In de loop van de dag neemt de kans overal toe op buitjes. Tussendoor blijft het vaak droog, maar veel zonneschijn moeten we niet verwachten. De maxima liggen rond 5 graden, 0 graden in de Hoge Venen, en er staat een zwakke zuidwestenwind.

