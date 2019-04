Exclusief voor abonnees Kotmadam Xior koopt 'Zwarte Doos' in Groningen 11 april 2019

00u00 0

Xior, de Belgische specialist in studentenpanden, heeft in het Nederlandse Groningen een verouderd kantoorgebouw gekocht, dat volledig omgevormd wordt tot een studentenpand. De 'Zwarte Doos', zoals het gebouw wordt genoemd, zal herontwikkeld worden tot een complex bestaande uit minimaal 225 zelfstandige woningen, kantoren en 180 parkeerplaatsen. Met deze acquisitie voegt Xior een tweede locatie toe in Groningen en versterkt ze haar positie in de op drie na grootste studentenstad (54.000 studenten) van Nederland. Xior beschikt in Groningen al over een residentie aan de Oosterhamrikkade, dat 180 studentenkoten telt. Xior verwacht dat de herontwikkeling zal voltooid zijn in het laatste kwartaal van 2020. Tot dan geniet Xior nog van 2 miljoen euro aan huurinkomsten. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 46 miljoen euro. Xior rekent op een bruto aanvangsrendement van 6,2%.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen