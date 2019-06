Exclusief voor abonnees Kotmadam Xior koopt Studax in Leuven 14 juni 2019

Xior, eigenaar en beheerder van studentenkoten in België en Nederland, heeft voor 29,75 miljoen euro de Leuvense studentenresidentie Studax verworven. De betaling gebeurt deels in 411.499 nieuwe aandelen die zijn geplaatst bij institutionele beleggers. Met de overname - de eerste sinds enige tijd in Leuven - komen er 292 studentenkamers bij in de portefeuille van de beursgenoteerde kotmadam. Dat brengt het totale aantal koten van Xior op meer dan 8.000, waarvan ruim de helft in Nederland en ook een deel in Spanje en Portugal. Xior betaalt de overname deels cash en deels met nieuwe aandelen. Daartoe voert het bedrijf een kapitaalverhoging door van zowat 18 miljoen euro.

