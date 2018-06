Kost transfer naar Lotto Ewan Tourselectie? 22 juni 2018

Verrassing van formaat bij de openbaring van het Tour-achttal van Mitchelton-Scott. De Australische WorldTour-ploeg laat topspurter Caleb Ewan thuis en focust volledig op de ambities van klassementstroef Adam Yates. Daar haalt het sportieve redenen voor aan. "Op basis van de resultaten van dit seizoen hebben we besloten om vol te gaan voor de podiumdroom van Adam", aldus ploegleider Matt White, die de niet-selectie van Ewan "één van de moeilijkste beslissingen in de geschiedenis van het team" noemt. Yates, dit seizoen vierde in de Ronde van Valencia, vijfde in Tirreno-Adriatico (met ritzege), vierde in de Ronde van Californië en tweede in de Dauphiné (met ritzege), krijgt terecht alle vertrouwen. Toch blijft het een vreemde ontwikkeling, aangezien Mitchelton-Scott in december al Ewan als eerste certitude aankondigde in zijn selectie voor de Tour 2018. De 23-jarige Australiër zou er zijn debuut maken.

