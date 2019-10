Exclusief voor abonnees Kossounou voortreffelijk als vervanger van geblesseerde Mata 28 oktober 2019

Zijn debuut was het niet, want op Moeskroen had hij al eens een minuut gespeeld. Wél mocht Odilon Kossounou (18) voor het eerst in de competitie een uur lang zijn kunnen tonen na het uitvallen van Clinton Mata. De rechtsachter liep een spierblessure op aan de hamstring, afwachten hoelang hij straks aan de kant staat. Kossounou deed het rechts centraal achterin voortreffelijk, zowel in verdedigend opzicht als aan de bal. Zo komt de zomertransfer met enige vertraging toch aan zijn trekken - mogelijk wacht hem woensdag al een nieuwe kans aan de Gaverbeek: "Odilon heeft getoond dat we een brede kern hebben", klonk het na afloop bij Simon Mignolet. "Als er iemand out is, kan hij daar inspringen. 't Is één van de positieve dingen die we onthouden." Kossounou kende een behoorlijke start van de voorbereiding, maar zakte vervolgens steeds meer weg. In de Youth Leaguewedstrijd tegen Galatasaray blonk hij uit, maar dat was op het trainingsveld in Knokke-Heist de voorbije maanden klaarblijkelijk niet zo. Zijn prestatie tegen Standard was gisteren in ieder geval een flinke stap vooruit voor de Ivoriaan. (TTV)

