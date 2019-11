Exclusief voor abonnees Kosovo ziet EK-droom uiteenspatten 15 november 2019

Het ministaatje Kosovo droomde van een eerste historische deelname aan een EK, maar kan zich na een 2-1-nederlaag in Tsjechië niet meer rechtstreeks kwalificeren en moet zijn zinnen zetten op de play-offs van de Nations League. Kosovo verdedigde zijn belangen wel met hand en tand en kwam in de 50ste minuut op voorsprong, maar Kral en Celustka draaiden de rollen voor Tsjechië om. Tsjechië telt zo met nog maar een speeldag te gaan een onoverbrugbare kloof van vier punten op hun naaste belager. Engeland zette zijn EK-kwalificatie kracht bij met een klinkende 7-0-zege tegen Montenegro. Harry Kane was goed voor een hattrick. In groep H leek Frankrijk even op weg zich te blameren tegen Moldavië na een vroege 0-1-achterstand. Varane en Giroud trokken de scheve situatie nog recht. Frankrijk was al voor de match zeker van kwalificatie na een gelijkspel van Turkije tegen IJsland. De 0-0 volstond ook voor Turkije om de EK-deelname te vieren. (BF)

