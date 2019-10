Exclusief voor abonnees Kosgei breekt 'onbreekbare' record van Radcliffe 14 oktober 2019

Zestien jaar lang hield het wereldrecord van de Britse Paula Radcliffe stand, maar zondag deed de Keniaanse Brigid Kosgei (25) in Chicago ruim een minuut beter. Radcliffe had in 2003 het wereldrecord in Londen op 2u15:25 gebracht en die tijd verpulverde Kosgei tot 2u14:04.